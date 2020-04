Castellammare. Sosto “Casi di coronavirus a medici esterni all’ospedale”

Castellammare di Stabia ( Napoli ) I casi di coronavirus Covid-19 a medici e infermieri dell’Ospedale San Leonardo provengono dall’esterno . A riportarlo Fiorangela d’Amora in un servizio su Il Mattino di Napoli

Aumentare i tamponi, ricostruire i contatti, portare e termine un’indagine epidemiologica per capire l’origine della lunga serie di positivi che l’Ospedale San Leonardo ha collezionato fino ad oggi. Dall’inizio della pandemia sono 23 i sanitari contagiati, due – secondo la direzione sanitaria i pazienti positivi scovati tra i reparti. Il direttore generale dell’Asl Napoli Sud 3 Gennaro Sosto ripercorre, relazioni alla mano, i fatti di questi giorni. «Il primo anestesista positivo è stata una donna che aveva tra i suoi pazienti esterni una suora poi risultata positiva, era il 20 marzo. Il secondo medico, dello stesso blocco operatorio, ha accusato sintomi il 10 aprile, il terzo e quindi gli ultimi cinque casi il 25 aprile».

Il virus è stato trasmesso da un medico all’altro?

«Per gli ultimi due casi sicuramente; ma dal primo medico al secondo sono trascorsi troppi giorni. L’incubazione è di una settimana circa. C’è poi da dire che gli ultimi cinque sono asintomatici e sono stati identificati solo grazie all’aumento dei tamponi».

Quindi sono stati i medici a portare il Covid in ospedale o i pazienti sospetti?

«In due mesi, escludendo i sospetti che sono rimasti nell’area dedicata, abbiamo avuto solo due pazienti negativi ai primi tamponi (addirittura a tre in un caso) e poi risultati positivi. Per entrambi si tratta di infezioni postume a quelle dei medici».

Quindi?

«Anche per l’ondata di medici e infermieri contagiati in Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, nessun ricoverato era risultato positivo. Quindi probabilmente l’origine è esterna».

Come si risolve questa empasse?

«Per i medici abbiamo incrementato lo screening, con tamponi periodici e controlli a tappeto subito e nel prossimo futuro. Per i pazienti abbiamo predisposto una procedura univoca per tutti gli ospedali: tampone, radiografia, esami del sangue. Se in una di queste fasi emerge un’evidenza clinica andiamo oltre facendo Tac e secondo tampone».

L’esperienza insegna che il solo tampone non basta e che soprattutto non sempre dice la verità.

«Non sono d’accordo, il tampone può ricevere una porzione di campione dove non si evidenzia la malattia, ma da sempre il quadro clinico del paziente è decisivo. Certo, dopo due tamponi negativi e un quadro clinico incerto, devo decidere dove ricoverare il paziente che magari ha bisogno di cure per altre patologie. Può succedere ed è successo che risulti positivo solo dopo».

Sembra tutto così incerto.

«Noi diamo l’organizzazione, la soluzione però non è sempre la più semplice. Il medico ha un quadro clinico da valutare, oltre al tampone. La percentuale di pazienti contagiati è talmente bassa che mi sento di dire che stiamo lavorando bene».

È una sensazione che dall’esterno non sempre si percepisce. Anche il sindaco più volte ha attaccato la gestione dell’ospedale.

«Forse non abbiamo saputo raccontare all’esterno tutto quello che abbiamo fatto per fronteggiare l’emergenza ma siamo sereni e pronti al confronto».

Ed ora come si cambia passo?

«Da giovedì triplicheremo la capacità di fare tamponi. Nel laboratorio di Nola oggi analizziamo 70 test che da giovedì diventeranno 200 con la possibilità di arrivare a 300. Inoltre per casi urgenti riusciremo ad avere risposte in meno di un’ora».