Castellammare. Positivo al Coronavirus Parcheggiatore abusivo di Torre Annunziata scappa dall’Ospedale, preso dai carabinieri a Pompei

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Positivo al Coronavirus Parcheggiatore abusivo di Torre Annunziata scappa dall’Ospedale, preso dai carabinieri a Pompei

Si tratta di Carmine Cirillo, 53enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’Ordine come “terremoto”. E’ ricercato per essersi dato alla fuga dall’ospedale di Castellammare di Stabia.

L’uomo infatti presenta alcuni sintomi riconducibili al Covid-19 ed aveva iniziato il pre triage al presidio del San Leonardo. Ad accertamenti in corso però l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Ufficialmente disoccupato, è stato sanzionato già 3 volte per la sua attività di parcheggiatore abusivo. Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono in strada a setacciare ogni angolo della città per ritrovarlo