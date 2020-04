Castellammare. Mauro Muto lascia la direzione sanitaria dell’Ospedale San Leonardo dopo le proteste dei sindacati

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Destinato ad altri incarichi il dott. Mauro Muto, direttore sanitario dell’ospedale san Leonardo di Castellammare.

La decisione dei vertici dell’Asl Na 3 Sud ,confermata da direttore sanitario Gaetano D’Onofrio, segue una serie di durissime prese di posizione delle rappresentanze sindacali ospedaliere e dello stesso sindaco di Castellammare sull’operato di Muto a cui vengono contestate tra l’altro “mancanza di misure di sicurezza per i lavoratori e carenze ed inadempienze tali da mettere in pericolo sia gli utenti che i dipendenti”.

A tale proposito va ricordato che a tutt’oggi ai sei dipendenti ospedalieri (medici e personale infermieristico) segnalati come positivi dall’Asl Na 3 Sud , ne vanno aggiunti altri, compreso lo stesso medico responsabile del pronto soccorso, già in quarantena.

Intanto sgomento nella città stabiese nella prima mattinata per la notizia della scomparsa sempre per Covid 19 del dott. Giovanni Tommasino, medico di base, ricoverato all’ospedale di Scafati, da giorni, dopo essere transitato per lo stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Gaetano Milone, Lo Strillo della Penisola sorrentina