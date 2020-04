Castellammare. Le truffe dei buoni spesa, telefonate anonime per risalire ai codici

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Le truffe dei buoni spesa, telefonate anonime per risalire ai codici dei buoni spesa distribuiti alle famiglie di Castellammare di Stabia. È quanto sta accadendo nelle ultime ore nelle città delle acque dove alcuni truffatori sono entrati in azione contattando famiglie a caso chiedendo loro i codici dei buoni che sono stati consegnati e che servono per acquistare beni di prima necessità presso i negozi convenzionati. Le telefonate hanno inevitabilmente insospettito i cittadini che hanno chiesto spiegazioni a Palazzo Farnese che dal canto suo ha smentito qualsiasi tipo di comunicazione di questo tipo ai beneficiari. Per questo motivo si raccomanda la massima attenzione a tutti coloro che potrebbero essere contattati da parte dei presunti truffatori e di segnalare i casi alle forze dell’ordine.

Le telefonate sono state fatte, secondo quanto si apprende, a campione considerato che il Comune non ha mai pubblicato la lista dei beneficiari per rispetto della privacy e proprio per evitare situazioni di questo tipo con i nomi dei cittadini che potevano finire nelle mani di persone sbagliate come usurari o truffatori. Non si esclude che nelle prossime ore possa arrivare un comunicato da parte dell’amministrazione comunale che faccia nuovamente chiarezza sul caso e allontanare definitivamente le voci di telefonate sui buoni spesa.