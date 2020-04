Castellammare. Cresce la rabbia all’Ospedale San Leonardo “Tamponi per tutti”

«Una ispezione urgente all’interno del San Leonardo e tamponi per tutto il personale». È la richiesta che sindacati e politici rivolgono alla direzione sanitaria della Asl a meno di 48 ore dalla notizia di un altro medico, un anestesista, contagiato all’interno dell’ospedale, medico che addirittura sarebbe andato a lavoro già febbricitante. Raffaele Amodio, coordinatore aziendale del Fsi-Usae, ha chiesto un incontro urgente, segnalando «difformità nelle misure di prevenzione per gli operatori». Scrive Fiorangela d’Amora su Il Mattino di Napoli

LA DIREZIONE

La vicenda per la quale il direttore generale della Asl Gennaro Sosto ha già avviato un’indagine interna risale alla scorsa settimana. Secondo quanto relazionato dal neo direttore del presidio Rosalba Santarpia, l’anestesista è stato nel blocco operatorio fino a sabato notte. Poco prima di mezzanotte, il 65enne medico ha partecipato a un cesareo e poi, in seguito alla segnalazione di alcuni sanitari, è stato allontanato. In ospedale aveva lavorato mercoledì 8, mentre il 4 aprile aveva già fatto un tampone risultato negativo. «Abbiamo sanificato tutti gli spazi quella sera stessa – spiega la Santarpia -. Il personale era protetto con i dispositivi di protezione e ci auguriamo che non ci siano stati contagi. Saranno i tamponi a darci la certezza anche per la donna che ha partorito e sta bene».

L’amarezza della Santarpia è per un episodio che stavolta esula dalla sicurezza dei percorsi ma attiene alla responsabilità dei singoli. «Appena allertati abbiamo previsto l’immediata sostituzione dell’anestesista – prosegue il direttore del San Leonardo -. Ora aspettiamo le relazioni dei singoli reparti per capire i possibili contatti avuti dal medico in altre Unità». Una vicenda, questa, che fra l’altro ha arricchito anche il fascicolo già aperto presso la Procura di Torre Annunziata dal procuratore capo Pierpaolo Filippelli: dal caso della donna positiva che ha partorito al San Leonardo, al focolaio scoppiato tra i reparti di Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza e infine all’anestesista a lavoro nonostante la febbre, i magistrati vogliono vederci chiaro.

Dall’inizio della pandemia, al San Leonardo sono 16 i sanitari tra medici, infermieri e operatori risultati positivi. «Di questo passo il contagio di diffonderà se chi ha il diritto e il dovere di intervenire non correrà ai ripari», è duro l’intervento del consigliere comunale Tonino Scala (LeU). «La vicenda dell’operatrice del 118 di Castellammare è emblematica. La Procura – aggiunge – ha aperto le indagini, ma il corso della giustizia ha i suoi tempi e non è questo ciò che interessa in questa fase. Bisogna intervenire, ora e subito. Chi e cosa stiamo aspettando?». Scala ricorda il caso del medico che ha lavorato sulle ambulanze effettuando tamponi domiciliari fino a poche ore prima di scoprire di essere positiva. La direzione del 118 assicura che la dottoressa di Gragnano non ha effettuato servizi domiciliari dopo aver effettuato il tampone ma sarebbe rimasta in centrale, dove però è stata a contatto con decine di infermieri e addetti al centralino, a loro volta sottoposti ai test. Tutti negativi gli esiti, anche se permane lo stato di agitazione. La stessa dottoressa ha dovuto ripetere tre volte il tampone: la prima volta il materiale prelevato era insufficiente, il secondo è risultato positivo, il terzo negativo. Tuttora la donna risulta tra i contagiati di Gragnano, ma per lei potrebbe essersi trattato di un falso positivo. Sale, intanto, il numero dei contagiati a Gragnano che da ieri conta 4 guariti ma 15 positivi e tra questi c’è la moglie di un infermiere del San Leonardo già infetto.

Nella vicina Sant’Antonio Abate invece si conta il primo decesso. Si tratta del pensionato Carmine Alfano, 80 anni, dializzato.

Intanto al Covid Hospital di Boscotrecase i pazienti continuano a guarire grazie alla terapia Ascierto e si liberano anche posti in terapia intensiva. Ieri sono stati dimessi tre pazienti, tra cui un 52enne e un 66enne di Torre Annunziata. Inoltre, altri pazienti sono migliorati ma, non potendo tornare a casa perché ancora positivi, sono stati trasferiti al terzo piano dove è stato creato un reparto ad hoc per i post acuti. Inoltre, l’Asl fa sapere che l’ospedale, vista la latenza dei ricoveri e la minore richiesta di terapia intensiva, potrà accogliere anche pazienti di altri distretti: ieri sono stati accolti due dalla Asl Na 2 ed uno dalla Na 1.