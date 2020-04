Castellammare, controlli a tappeto: multate diverse persone nel Sabato Santo

Castellammare – Nella giornata che precede la Santa Pasqua, i supermercati sono stati presi di mira dalle persone, in vista anche della chiusura prevista per oggi e domani. Quindi la polizia municipale ha intensificato ulteriormente i controlli, in sinergia con tutte le forze dell’ordine. Nel corso dell’intera mattinata sono state controllate 328 persone, 4 delle quali denunciate con sanzione amministrativa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni. La denuncia è scattata anche per il titolare di un esercizio commerciale, nel quale è stato registrato un assembramento non consentito, che comporta la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Come già noto in Penisola, anche a Castellammare è atteso l’esercito per evitare spostamenti in vista delle festività pasquali.

“Siamo sulla strada giusta ed ora più che mai è fondamentale resistere e rispettare le regole – ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino. Occorrono ancora pazienza, sacrificio e senso di responsabilità. Insieme vinceremo questa sfida“.