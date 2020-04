Castellammare. Altri due contagi, sono 33 I positivi al coronavirus

L’Asl ha comunicato che due cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19 all’esito dei 29 tamponi analizzati nella giornata odierna. Si tratta di un medico di 64 anni operante al San Leonardo e di un infermiere di 50 anni dipendente dell’ASL Napoli 1, entrambi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva insieme ai rispettivi nuclei familiari.

«Dopo 3 giorni senza contagi, torniamo a registrare nuovi casi in città, associati ad operatori sanitari, la categoria più esposta in questo momento così delicato – ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino – A loro, i nostri eroi, dedico oggi un augurio speciale per questa Pasqua diversa dal solito, a loro che si battono senza sosta per salvare la vita altrui, mettendo in secondo piano le loro vite».

Salgono così a 33 i cittadini contagiati dal coronavirus a Castellammare di Stabia, di cui 22 tuttora positivi, 6 guariti e 5 deceduti. Si riduce invece a 67 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come persone positive o sospette oppure venute a contatto con pazienti positivi e sospetti.