Castellammare, una 71enne positiva al coronavirus dopo il quarto tampone

Sale a 29 il numero di contagiati a Castellammare di Stabia. A riportarlo è il profilo Facebook del comune stabiese con un post:

Si tratta di una donna di 71 anni per la quale, in base a quanto emerge dalle risultanze a noi pervenute, l’esito positivo sarebbe scaturito al quarto tampone effettuato tra il 29 marzo e i giorni scorsi. Saranno le indagini epidemiologiche ad appurare se l’esito dei primi tre tamponi è stato un “falso negativo” o se la donna è stata contagiata nella struttura ospedaliera presso la quale era ricoverata.

Ma intanto ci troviamo di fronte all’ennesima vicenda anomala di una gestione che ci lascia tanti dubbi e sospetti. La signora è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Maddaloni e a lei va il mio augurio di pronta guarigione.

Sale a 29 il numero dei contagiati a Castellammare, di cui 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 3 guariti. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, invece, ci sono 108 persone, mentre la polizia municipale oggi ha effettuato 470 controlli in città, denunciando 3 persone che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionate con multa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.

Nel comunicato non si fa riferimento all’ospedale di Vico Equense anche se le analogie sono tante, visto che proprio ieri una donna, dopo tamponi negativi, è stata trasferita in provincia di Caserta.