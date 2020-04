Case vacanze: “Potrebbero ospitare medici e separati”. L’idea di un agente immobiliare della Costa d’Amalfi

Locazione transitoria, da 12 a 18 mesi, per riadattare le tante casa vacanze a Salerno, che rischiano di rimanere sfitte nono solo nella prossima stagione estiva, ma probabilmente anche in quella invernale con l’annullamento della prossima edizione delle “Luci d’Artista”. La soluzione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è dell’agente immobiliare Andrea Ruocco, originario della costiera amalfitana ma da sedici anni trapiantato a Salerno. Sta diventando il referente per quanti vogliano dire addio a un turismo stagionale e mettere a disposizione le proprie strutture per chi abbia necessità di trasferirsi: ad esempio, coppie separate e medici fuori sede per lavoro.

L’idea è risultata vincente, considerato che in una sola settimana ha già avuto incarichi per un totale di quattordici strutture dislocate tra Salerno, Vietri e Cava. «Tutto avviene in totale sicurezza: con un virtual tour gli interessati possono viaggiare all’interno dell’appartamento. Attraverso un software controllo tutti i dati pubblici che un tempo necessitavano della Camera di Commercio, come ad esempio i protesti, in modo da offrire garanzie molto certe a chi fitta. I contratti si effettuano con firme elettroniche e l’unico contatto umano è l’atto della consegna delle chiavi, ognuno dotato dei propri dispositivi di protezione, alias, mascherine e guanti». Ma chi ha interesse oggi a fittare un appartamento per dodici o diciotto mesi? Più persone di quelle che immaginiamo. «Ci sono gli operatori sanitari che provengono da altre regioni racconta l’agente quelli che lavorano nel sociale, come i centri antiviolenza per le donne, chi è in servizio presso filiere produttive. E poi i separati, che non vogliono continuare quarantene sotto lo stesso tetto con il coniuge da cui sono di fatto separati». Infine, un esercito di professionisti che, dopo aver sperimentato lo smart working tra figli, animali domestici, suoceri e altro, opta per una forma di isolamento integrale per non ridurre ai minimi storici la propria produttività.