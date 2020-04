Case vacanze ai tempi del coronavirus: “Potrebbero ospitare medici e separati”. L’idea di un agente immobiliare

Locazione transitoria, da 12 a 18 mesi, per riadattare le tante casa vacanze a Salerno, che rischiano di rimanere sfitte nono solo nella prossima stagione estiva, ma probabilmente anche in quella invernale con l’annullamento della prossima edizione delle “Luci d’Artista”. La soluzione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è dell’agente immobiliare Andrea Ruocco, originario della costiera amalfitana ma da sedici anni trapiantato a Salerno. Sta diventando il referente per quanti vogliano dire addio a un turismo stagionale e mettere a disposizione le proprie strutture per chi abbia necessità di trasferirsi: ad esempio, coppie separate e medici fuori sede per lavoro.