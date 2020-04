Positano, Costiera amalfitana. Alfonso Pisacane si trova negli Stati Uniti d’ America e li continua con grande successo le tradizioni culinarie di famiglia. Non poteva mancare la Pastiera e il Tortano con la “Nzogna” , tradizione che da Napoli in Campania si esporta nel mondo, qui Alfonso continua, in questo momento di quarantena del coronavirus Covid-19 , che ha colpito anche gli USA, le tradizioni di casa in costa d’ Amalfi , come sta facendo? ” Un emigrante si arrangia con quello che il territorio offre e in questo tempo di quarantena, con quello che si trova in dispensa . Una pastiera è con grano saraceno e canditi di limone di pane, mi ricordava la costiera”. E i risultati sembrano davvero buoni , auguri ad Alfonso e a tutti i migranti che ci leggono , Buona Pasqua .

Alfonso Pisacane ha portato un pezzo della Città Romantica a San Diego in California dove insieme allo Chef Pietro Gallo, la cucina italiana e specificamente del Sud Italia, è di casa al ristorante “Civico 1845”, un locale che nasce nel quartiere californiano “Little Italy” . L’Head Chef Pisacane, dopo anni di esperienza nel ristorante di famiglia “Le Tre Sorelle” ha portato la nostra cucina nella Contea Nord di San Diego, Orange County e Los Angeles, prima di questa nuova avventura con il Civico 1845. In questo piccolo angolo d’Italia in California, si respira un po’ di aria di Positano. Ora Alfonso sta a casa