Capri. Uomo colpito da infarto, l’eliambulanza arriva sull’isola ma non atterra e torna indietro. Ritardi nel trasferimento a Napoli

Capri. La scorsa notte un cittadino 60enne dell’isola azzurra è stato colpito da infarto ed ha ricevuto il primo soccorso presso il locale ospedale Capilupi. Il suo quadro clinico, però, ha reso necessario il trasferimento in un nosocomio di Napoli che, per motivi di sicurezza, non poteva avvenire con l’idroambulanza ma necessitava dell’intervento di un elicottero. Non sono mancati i momenti di tensione e di paura per la sorte dell’uomo. Infatti, l’eliambulanza preposta al trasferimento del paziente sulla terraferma, stando a quanto riferito dai sanitari presenti, dopo essere arrivata ed aver effettuato un paio di volteggi è tornata indietro lasciando il 60enne ed i medici sulla pista di atterraggio dell’eliporto di Damecuta​. Da precisare che le condizioni di visibilità erano favorevoli e, comunque, assicurate dalla presenza degli impianti di luce. I sanitari hanno, quindi, ricontattato il Core chiedendo spiegazioni riguardo a quanto avvenuto ed hanno minacciato di rivolgersi alle forze dell’ordine. Le minacce hanno probabilmente sortito effetto positivo perché, dopo circa un’ora, l’elicottero ha fatto ritorno a Capri atterrando regolarmente​ e provvedendo a trasportare l’infartuato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove l’uomo è stato ricoverato e sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico di angioplastica.​ Il sindaco di Capri Marino Lembo questa mattina ha contatto i vertici dell’Asl Napoli 1​ Centro e del 118 per poter far luce sullo spiacevole episodio che poteva costare la vita al 60enne.