Capri, il sindaco Lembo: “Non ci sono più casi di contagio sull’isola. Continuerò a vigilare”

Buone notizie che arrivano da Capri. E’ stato lo stesso sindaco Marino Lembo ad annunciare la guarigione della persona che era stata ricoverata a Napoli per positività al Coronavirus. Non ci sarebbero casi di positività, ora, sull’isola.

“Sono venuto oggi a conoscenza della guarigione della persona precedentemente riscontrata positiva al Coronavirus e perciò ricoverata presso il Centro Covid di Napoli, dal quale è stata dimessa in data odierna in quanto negativa a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore così come previsto dalle linee guida ministeriali.

Questa notizia e’ molto positiva perché dopo questa guarigione non esistono più sull’Isola di Capri casi di contagio. Il rientro a Capri di questa persona può avvenire in conseguenza della guarigione e nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite. Continuerò, ovviamente, a vigilare sulla situazione complessiva per mantenere, come siamo riusciti a fare fino ad oggi, Capri al riparo dal Coronavirus e chiedo a tutti di sostenere l’operato dell’amministrazione volta solo alla tutela di Capri e dei Capresi”.