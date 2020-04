Capri si prepara alla fase 2. L’associazione CapriVera fornisce le indicazioni per affrontare la ripresa in sicurezza

Capri si prepara alla ripresa e ad affrontare in sicurezza la fase 2, con la riapertura delle attività commerciali. A tal proposito l’associazione CapriVera ha divulgato una informativa con indicazioni e consigli, fermo restando il dovere di attenersi alle disposizioni ufficiali che verranno emanate.

Ecco il testo dell’informativa di CapriVera:

“Nelle prossime settimane si andrà incontro, speriamo, ad una progressiva ripresa di diverse attività commerciali che determinerà una più continua e contemporanea affluenza agli esercizi commerciali ai quali sarà consentita l’apertura. A tutt’oggi non è stata ancora emanata alcuna specifica disposizione sulle procedure di carattere igienico sanitario a cui gli esercenti dovranno adeguarsi, tanto è vero che anche l’ultima ordinanza, che più da vicino ci interessa, del Governatore della Campania (n. 32 del 12 aprile) oltre a fissare i giorni e gli orari di apertura dei negozi al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, ha “demandato all’Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all’esercizio e per l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti”.

E’ evidente che sarà opportuno attendere le indicazioni di dettaglio che, come sopra riportato, l’Unità di Crisi regionale ci fornirà, ma intanto possiamo già pensare ad alcune precauzioni e protezioni che sicuramente non saranno superflue e che rientreranno certamente nelle norme da rispettare. Il consiglio è anche quello di pensare per tempo a ciò che occorrerà, perché al momento opportuno ci sarà, per i dispositivi da utilizzare, la corsa all’acquisto sia nei negozi specializzati, sia sui canali on-line, correndo il rischio, quindi, di non trovare quanto necessario all’apertura e all’adeguamento alle regole imposte. Da queste brevi considerazioni ed in assenza di più precise disposizioni, è scaturita l’idea di fornire agli operatori del settore commercio il seguente elenco che, speriamo, possa essere di aiuto e di preliminare indicazione su quanto potrebbe diventare indispensabile per l’apertura, ci auguriamo a breve, di diversi esercizi commerciali. Non sarà, quindi, superfluo procurarsi per tempo sufficienti dispositivi di protezione per sé e per i propri dipendenti, ma anche per il pubblico, quali: mascherine, guanti, prodotti detergenti e disinfettanti, erogatori per disinfettanti. Ai dispositivi indicativamente sopra elencati, vanno aggiunge poi opportune indicazioni di comportamento per esercenti e clienti.

Quindi:

fornirsi di erogatore con disinfettante e studiare la posizione più idonea per collocarlo, a disposizione della clientela, in una posizione ben visibile e quanto più vicino o addirittura fuori all’ingresso e invitare i clienti a servirsene;

garantire una adeguata areazione di tutti i locali che compongono l’esercizio commerciale;

sanificare il locale e soprattutto le parti più soggette al contatto delle mani (maniglie, piani di appoggio, espositori, casse, sistemi di pagamento, barriere di separazione, etc.) più volte al giorno (almeno due);

fornire agli operatori, in prossimità del loro posto di lavoro, sistemi e prodotti per la continua disinfezione delle mani e dei guanti di lavoro;

fornire alla clientela la disponibilità di guanti “monouso” e disporre appositi cestini, sull’ingresso dell’esercizio, per gettare via quelli usati;

installare, ove ritenuto opportuno e possibile, lungo i banchi di vendita e soprattutto in corrispondenza delle casse una “barriera” in plexiglas, o materiale analogo, per limitare al massimo il contatto “respiratorio” tra operatore e cliente;

collocare, con segnaletica a pavimento, idonee indicazioni che evidenziano la distanza di 1,00 mt., soprattutto nelle zone dove si prevede la facile creazione di code di clienti;

disciplinare l’accesso all’esercizio e non consentire l’ingresso contemporaneo di più persone al locale o, in caso di spazi adeguati e sufficienti, consentire l’accesso a un numero limitato di persone in maniera da poter garantire adeguate distanze di sicurezza (almeno 1,00 mt.) tra due persone. In linea orientativa può consentirsi l’accesso di una/due persone per volta per locali fino al 20,00 mq. Per locali di maggiore superficie può consentirsi l’accesso a più persone, a condizione che ci sia la possibilità di garantire la distanza di almeno 1,00 mt. tra due persone;

evitare il formarsi di file che non garantiscono la distanza di almeno 1,00 mt. tra due persone anche fuori del locale, magari ricorrendo a “kit eliminacode” in posizione strategica per evitare affollamento all’ingresso;

limitare al massimo, ove possibile, il maneggio dei prodotti da parte del cliente;

esporre cartelli con le spiegazioni dei comportamenti che il cliente deve assumere e con tutte le indicazioni utili per ridurre quanto più possibile il contatto diretto;

programmare eventuali forme di “prenotazione” tendenti a ridurre l’afflusso contemporaneo di utenza e, quindi, anche di concomitanza di gente per strada;

indossare e fare indossare guanti e mascherine al personale che opera all’interno del locale di vendita e/o dei depositi per l’intero orario di apertura dell’esercizio;

formare e informare il personale sui comportamenti da assumere per limitare al massimo il rischio di contagio, anche attraverso corsi di aggiornamento presso strutture abilitate;

sottoporsi e far sottoporre il personale a controllo sanitario mantenendo stretto collegamento con il “medico competente”, qualora l’azienda sia obbligata a tale figura, e comunque verificare il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 (tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

Inoltre si potrà anche porre attenzione sulle caratteristiche funzionali e strutturali del locale, sempre con l’obiettivo di ridurre il contatto tra cose e persone. Quindi si può pensare a:

installare porte ad apertura automatica evitando il contatto con maniglie, infissi, etc.;

individuare, ove il locale lo consente, corridoi di canalizzazione della clientela con barriere verticali o con segnaletica a pavimento;

ripristinare, se il locale ne è già dotato, tutte le aperture verso la viabilità pubblica in maniera da creare uno o più punti di accesso e di uscita separati.

Quanto sopra è solo un elenco, non esaustivo, di indicazioni ed azioni che, ad oggi, non risultano ancora obbligatorie, ma molte di queste saranno, con tantissima probabilità, imposte dai provvedimenti di livello nazionale, regionale e comunale di prossima emanazione. Farsi trovare già pronti e dover solo “integrare” quegli ulteriori dispositivi o comportamenti che eventualmente saranno imposti, ci metterà in condizione di grande vantaggio per la riapertura delle nostre attività. A prescindere da tutto, molte delle indicazioni sopra riportate appartengono ad un nuovo sistema di vita a cui dovremo abituarci e che non sarà di breve durata. Insieme ce la possiamo fare.