A Capri sarà obbligatorio indossare le mascherine: multe salate per i trasgressori

Nel comune di Capri è stato emesso un nuovo provvedimento, per contenere la diffusione del coronavirus: sarà infatti obbligatorio indossare le mascherine. Secondo quanto stabilito nella nuova ordinanza firmata dal sindaco di Capri Marino Lembo, ogni volta che si esce di casa o che di percorre qualsiasi area pubblica, bisogna indossare la mascherina facciale. Una misura inedita in tutto il Bel Paese, visto che Capri è il primo comune che ha deciso per tale soluzione per contrastare l’epidemia. Tutti i cittadini, sia residenti che non residenti, devono indossare i dispositivi di protezione individuale anche quando si è normalmente in strada: il dispositivo può essere anche del tipo “fai da te” o monouso. L’Ente comunale ha previsto per chi viola tale misura, multe salate, ed invita la popolazioni a dotarsi delle mascherine, qualora non ne fossero in possesso, al centro operativo comunale della Protezione Civile. Tale ordinanza comunque vieta le uscite di casa, se non per motivi di necessità, di salute o di lavoro.