Capri. Risultato negativo per i due tamponi di cui si attendeva l’esito, sull’isola azzurra un solo contagio

Capri. Si attendevano con ansia gli esiti degli ultimi due tamponi effettuati sull’isola azzurra che, per fortuna, sono risultati negativi. A Capri, quindi, in base all’aggiornamento del 7 aprile 2020 alle ore 9.00, non risultano nuovi casi di positività al Coronavirus ed il numero dei contagiati resta fermo ad uno. Sul territorio non si abbassa la guardia e proseguono a ritmo serrato i controlli a tutela della sicurezza dei residenti.