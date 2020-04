Capri. Il post di Silvio Staiano: “Pagate subito gli stipendi ai lavoratori della Società di Trasporto pubblico ATC”

Riportiamo il post di Silvio Staiano.

Ancora una giornata di sole (beffa nella beffa) ma questo sole non splende per tutti!

PAGATE SUBITO GLI STIPENDI AI LAVORATORI!

Mentre tutti si riempiono la bocca e non tutti anche la pancia, in molti non sanno o fanno finta di non sapere che: circa 50 dipendenti, tra autisti e altre figure lavorative della ATC, unica Società di trasporto Pubblico dell’Isola di Capri, non ricevono un solo euro da due mesi. Ma come è possibile? Lavoratori che hanno famiglia, mutui, impegni vari hanno visto prima del 20 febbraio, oramai due mesi fa, versate soltanto delle cifre in acconto dello stipendio di febbraio. In pratica, pare che nessuno di loro abbia ricevuto più di € 1.000 che è la cifra finora corrisposta in acconto! Quindi, quando riceveranno quello che gli spetta e quanto dovranno attendere prima di vedere corrisposti il saldo dello stipendio di febbraio e l’intero stipendio di marzo senza voler immaginare poi, quello di aprile (a babbo morto)?