Capri. Personale sanitario dell’ospedale Capilupi sottoposto a test rapidi per il Coronavirus

Capri. Nella giornata di oggi il personale sanitario dell’ospedale Capilupi è stato sottoposto ai test rapidi al fine di accertare la positività o negatività al Coronavirus. Un’operazione che si sta eseguendo da giorni anche nelle altre strutture ospedaliere della regione Campania considerato che il personale medico, infermieristico e sanitario è quello maggiormente esposto a rischio contagio. I test rapidi consistono in uno screening sierologico che consente in pochi minuti di avere un responso. Ovviamente non sostituiscono il tampone avendo un’attendibilità diversa, ma è un modo per accelerare i controlli e chiaramente, nel caso di un riscontro di positività, sarà indispensabile sottoporsi a tampone.