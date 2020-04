Capri. Parte oggi la distribuzione delle mascherine per i bambini dai 2 ai 10 anni. Il Sindaco, Marino Lembo, il delegato alla Protezione Civile, Bruno D’Orazi e il Responsabile del COC, Mario Cacciapuoti comunicano alla popolazione, nell’ottica di un’efficace gestione delle misure precauzionali della Fase 2, che dal 28 Aprile fino al 30 aprile, i Volontari della Protezione Civile provvederanno alla consegna delle mascherine protettive per ogni singolo bambino della comunità caprese, dai 2 fino ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni di età. I genitori potranno ritirare gratuitamente le mascherine, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso: 1) la Piazzetta, ingresso Municipio di Capri; 2) il quadrivio Croce; 3) Marina Grande, largo antistante le Biglietterie.

Il delegato alla Protezione Civile, Bruno D’Orazi, esprime apprezzamento per tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione dei DPI e con entusiasmo hanno fornito la loro disponibilità, svolgendo i compiti assegnati.