Da Capri nuove idee per l’estate, Gemma Rocchi: “Plexiglass utopia, perché non isole galleggianti?”

Capri. Continuano i dubbi da parte degli imprenditori per quanto riguarda quest’estate. In particolare, in questi giorni, sono venute fuori diverse idee per affrontare la stagione marittima e quella che ha fatto più “scalpore” è stata la proposta di plexiglass in spiaggia. Un’idea che ai più non è andata giù.

Di questo se n’è parlato ieri in diretta TV su Telecapri, durante la trasmissione Speciale Coronavirus. Protagonista l’imprenditrice Gemma Rocchi, titolare dello stabilimento balneare “Le Ondine” a Marina Grande.

“Non sono d’accordo con le separazioni in plexiglass -ha dichiarato- sarebbero un’utopia. Andrebbero bene per le spiagge grandi ma non per Capri: qui abbiamo spiagge soprattutto a ciottoli e una conformazione rocciosa che non ci consentirebbe mai di attuare una soluzione simile, per di più anti estetica. Gli ospiti non verrebbero mai in queste condizioni”.

“Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di agire a mare, non tanto in spiaggia. Per esempio creare isole galleggianti con lettini e scalette dove gli ospiti possono scendere in acqua o prendere il sole. Strutture temporanee di facilissima rimozione alle quali gli ospiti possono accedere con il pattino. Stanno lì, fanno il bagno, si godono la giornata”.