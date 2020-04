Capri non rinuncia alle tradizioni: on line il Concerto per la Pasqua, ecco il video.

In occasione delle Festività di Pasqua, come consuetudine, la Città di Capri, ha proposto negli anni, grazie alla disponibilità del Reverendo Parroco, il Concerto per la Pasqua nella Chiesa ex Cattedrale di S.Stefano. Quest’anno, nel rispetto della tradizione, non potendosi tenere dal vivo, a causa dell’emergenza epidemiologica, grazie alla sensibilità di Pinuccio De Gregorio e dei tanti artisti che hanno aderito, con entusiasmo e passione, all’iniziativa, il Concerto viene trasmesso on line, per uno spettacolo unico ed imperdibile, messaggio di speranza per un futuro migliore, alle 12.30, al link che inseriremo a breve su questa pagina. Per l’occasione il Sindaco della Città di Capri, Marino Lembo porge ai concittadini tutti i più sinceri e sentiti auguri per la Santa Pasqua.