Capri. Nessuna truffa telefonica sull’isola , la nota dopo il servizio di Striscia la Notizia

Capri ( Napoli ) “Precisazione su una falsa notizia” è il titolo di una nota diffusa in serata dalla Città di Capri e pubblicata sulla pagina Fb istituzionale, relativamenhte alla fake news che era stata diffusa su una presunta truffa nell’emergenza coronavirus.

“In relazione alla notizia lanciata da Positano News e poi ripresa, nella puntata di questa sera, da Striscia la Notizia, secondo la quale sarebbe stata tentata una truffa telefonica ai danni di cittadini capresi, si precisa che l’episodio citato è avvenuto a Napoli e riportato da un cittadino abitante in via San Giacomo dei Capri. Tale singolare coincidenza ha alimentato una falsa notizia che smentiamo in maniera categorica. Al riguardo stigmatizziamo, con forza, la superficialità con cui i citati organi di stampa l’hanno diffusa senza un effettivo riscontro”, scrive la Cttà di Capri. “Nessun episodio del genere si è verificato sull’isola, come confermato dalle Forze dell’Ordine locali, alle quali ribadiamo la massima gratitudine per il lavoro svolto a favore dei cittadini, anche e soprattutto in una situazione così delicata come quella dell’attuale emergenza sanitaria”, conclude la Città di Capri.

Nota del direttore di Positanonews

Abbiamo pubblicato il comunicato del Comune di Capri arrivato in tarda nottata, alle 23,29, con grande sorpresa. Tutt’ora non sono riuscito a rintracciare l’articolo che sarebbe stato pubblicato da Positanonews, abbiamo chiesto al Comune e a Capri News di girarci il link, nel contempo abbiamo girato una mail anche a Striscia la Notizia, siamo stati chiamati in causa ma stiamo cercando di capire perchè visto che non troviamo l’articolo in questione e che non c’è nulla neanche cercando l’articolo su google.