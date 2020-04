Capri. “L’isola assopita” su Repubblica: Lo spettacolo che incanta il web – VIDEO

Durante questi giorni di quarantena tutti sognano la magica Capri, a partire dai turisti fino alle celebrità che ogni anno trascorrono l’intera estate sull’isola.

L’isola assopita: lo spettacolo del mare di Capri incanta il web. E’ questo il titolo che La Repubblica ha attribuito al mare dell’isola più famosa al Mondo.

Dal verde più chiaro, al blu più profondo. Tutte le tonalità del mare si riflettono nello specchio d’acqua di Marina Grande a Capri. Mai come ora, l’isola conferma il suo appellativo di “azzurra”, nel suo golfo cristallino. Non un traghetto in banchina e nemmeno una barca in rada. Capri, bellissima e nostalgica, sembra assopita. Le immagini, girate dall’agenzia Promediacom, fanno il giro d web. Dalla spiaggia di Marina Grande, la videocamera si sposta nel porto. Non c’è il tipico viavai sonoro di turisti, tassisti e imbarcaderi: l’area più affollata e chiassosa dell’isola, si mostra silente e assopita. I gabbiani si riprendono il bagnasciuga e i molti gozzi sono tirati a secco, in attesa di tempi migliori.

Paolo De Luca

Video di Promediacom