Capri. Incendio palazzo a mare nella notte , cittadini eroi evitano il peggio. Nato dal fuoco di sterpaglie

Capri ( Napoli ) . Incendio palazzo a mare nella notte , cittadini eroi evitano il peggio. Nato dal fuoco di sterpaglie L’incendio di vaste dimensioni si è sviluppato domenica sera intorno alle 22 a Capri nella zona di Palazzo a Mare, area del campetto vecchio. L’incendio ha preso piede all’interno di un giardino che circonda l’abitazione di un caprese in una zona ad alta densità abitativa. Ad appiccare il fuoco di un enorme cumulo di sterpaglie e rami secchi pare essere stato lo stesso proprietario della casa che aveva deciso, nonostante l’ora tarda, di bruciare le erbacce che erano cumulate nel suo orto giardino, perdendo il controllo del rogo. Non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell’incendio, tuttavia le fiamme altissime e le enormi colonne di fummo hanno impaurito ed allarmato vicini e residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco di Capri, i quali, nonostante la difficoltà che presenta l’area sono arrivati sul posto con autobotti e lunghissime pompe per domare l’incendio.