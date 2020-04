Capri. Graziano d’Esposito: “Trasmesso le proposte per la fase due alla Regione”

In rappresentanza del settore Extralberghiero dell’isola di Capri abbiamo trasmesso le nostre proposte alla Regione Campania per la Fase due, la cosiddetta Ripartenza.

Abbiamo concordato queste proposte con i colleghi della Penisola Sorrentina ed ancora una volta con puntualità abbiamo voluto dimostrare che il nostro settore sta crescendo a Capri attraverso una continua azione di proposta, partecipazione e confronto con le Istituzioni.

Abbiamo voluto sottolineare soprattutto che il settore ricettivo è tra i più delicati da valutare per la cosiddetta “riapertura” ed occorre evitare che gli operatori possano improvvisare misure di sicurezza che devono essere identificate e definite da esperti in materia sanitaria

Speriamo che sia le Amministrazioni Comunali che le altre associazioni abbiano fatto sentire la loro voce in questa delicatissima fase della “ripartenza” sperando che in occasioni importanti come queste si possa riunirci tutti insieme per definire proposte condivise

Graziano d’ Esposito

Presidente Atex Capri