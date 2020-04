Isola di Capri / Anacapri ( Napoli ) . Famiglia abbandonata in Kenya chiede aiuto per far rientro in Italia ” Aiutateci, vogliamo solo ritornare a casa”. L’appello è di Diana Santoro e Fabiano Gaeta, una coppia di Anacapri che ormai da oltre un mese e mezzo è bloccata a Watamu insieme ai due figli piccoli di 5 anni e 19 mesi e non riesce a far rientro in Italia. Sono partiti per il Kenya a febbraio per un peirodo di vacanza, sarebbero dovuti tornare a Capri il 29 marzo ma da allora è iniziato il loro calvario dopo lo stop ai voli. “Siamo in una struttura abbandonata, qui in Kenya ci sono 500 italiani circa, molti in difficoltà economiche e con problemi con il visto”, dice Diana in questo video diffuso attraverso Facebook. “Il volo che dovrebbe riportarci a casa ancora non arriva. Con questo appello chiediamo solo di ritornare in Italia, vi prego, aiutateci”. Un appello che ha fatto il giro del web in Campania , speriamo che arrivi alle orecchie di Di Maio e del Governo Conte. In bocca al lupo.