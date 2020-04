Capri. Emergenza Coronavirus, gli autobus dell’Atc potranno trasportare un massimo di cinque passeggeri

Capri. Il coronavirus sta stravolgendo la normalità e creando nuovi stili di vita ai quali certamente non sarà facile abituarsi. Anche il trasporto pubblico modifica le sue regole per venire incontro alle esigenze di distanziamento sociale previste dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19. Sull’isola azzurra i piccoli bus dell’Atc, che in tempi normali trasportavano fino a 15 passeggeri a corsa e 20 per le corse dirette, adesso devono ridurre drasticamente il numero di persone viaggianti. Da ieri all’interno dei mezzi è stato affisso un avviso nel quale si informa il personale viaggiante che, per motivi di sicurezza epidemiologica ed al fine di garantire le distanze sociali tra gli utenti (un metro) a bordo degli automezzi, è opportuno che il numero massimo dei passeggeri da trasportare non superi le 5 unità”.