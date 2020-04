Capri. Emergenza Coronavirus: disposto il reimbarco in caso di spostamenti non autorizzati. Pubblicata all’Albo Pretorio l’Ordinanza Sindacale n.18 con la quale il Sindaco, Marino Lembo,dispone, oltre la denuncia e la sanzione penale, il reimbarco in caso di spostamenti non autorizzati. Ancora una volta innalziamo il livello di sicurezza sull’isola, anche in vista di possibili arrivi nel periodo di Pasqua.