Capri ed Anacapri. L’appello di Atex ai Sindaci: “Occorrono misure non rinviabili per l’economia”.

Gentile Sindaco di Capri e Sindaco di Anacapri

come a voi noto la situazione economica è drammatica per tutti gli operatori dell’isola di Capri che lavorano nel turismo.

Questo vuol dire praticamente per l’intera economia caprese.

Siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria sia assolutamente prioritaria ma nello stesso tempo occorrono misure non rinviabili per l’economia.

Chiediamo essenzialmente tre cose

.

1-Trasmettere un documento urgente al Governo in cui da Capri si sollecita la richiesta di inserire nel Decreto Aprile:

– l’istituzione delle Zone a Turismo Prevalente nelle quali sicuramente comprendere Capri e le relative misure dedicate

-la copertura economica per consentire l’annullamento delle tasse comunali per il 2020 quali imu, tari, cosap

-misure specifiche per il settore l extralberghiero che rappresenta sempre più un segmento essenziale per il sistema ricettivo dell’isola

2-Trasmettere un documento alla Regione per evidenziare la mancanza di risorse necessarie e di misure concrete per la filiera turistica nel recente Piano Economico Regionale

3-Convocare una Consulta delle Associazioni di Capri con il coinvolgimento di Atex per fare un punto della situazione sulla serie di misure che erano state annunciate sia a Capri che a Anacapri.

Sarebbe l’occasione per discutere un programma di interventi immediati.

In attesa di un Suo riscontro saluto cordialmente

Graziano D’esposito

Presidente

Atex di Capri