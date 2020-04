Capri. Caso positivo di Coronavirus, si attende l’esito di altri due test. Dopo il primo caso di Coronavirus sull’isola, un cittadino di Anacapri, arriva la conferma direttamente dal sindaco di Capri: è risultata positiva una donna che abita nel comune di Capri.

Il Sindaco informa la cittadinanza che a seguito di comunicazione appena pervenuta dalla direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro, una nostra concittadina, già in auto isolamento fiduciario domiciliare e monitorata attraverso gli uffici sanitari competenti dell’ASL,a seguito del tampone effettuato, è risultata positiva all’infezione da COVID-19 anche se al momento asintomatica. Domattina un’unità di prevenzione collettiva dell’ASL provvederà ad approfondire unitamente alla paziente le condizioni di salute effettive così da valutare la sorveglianza attiva domiciliare o qualora fosse necessario il trasferimento in una struttura sanitaria adeguata.Il Comune di Capri e l’ASL stanno mettendo in atto tutte le misure e le precauzioni necessarie previste dai protocolli. Ci è stato inoltre comunicato,dagli uffici dell’ASL ,che sono stati effettuati altri due tamponi di cui si attende l’esito, a concittadini in auto isolamento fiduciario domiciliare poiché rientranti dall’estero. Il Sindaco invita la popolazione ad essere tranquilla e a non creare inutili allarmismi e a rispettare la privacy della persone interessate. Eventuali nuove comunicazioni ufficiali saranno puntualmente fornite attraverso i canali istituzionali del Comune di Capri.