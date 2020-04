Capri: Buon Compleanno “Anima e Core”

Capri, l'”Anema e Core“, celebre taverna per gli amanti della musica e dell’intrattenimento popolare sull’Isola Azzurra, compie 26 anni. I fratelli Guido e Gianluigi Lembo si gettarono in quest’avventura “anima e corpo” il 16 aprile del 1994, e da allora non hanno mai smesso di accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo con cortesia e entusiasmo. Oggi che tutti dobbiamo rimanere a casa come è giusto che sia, hanno comunque voluto far sentire la loro vicinanza a quanti vogliono bene al loro locale pubblicando sul loro sito un video con i ricordi di famiglia che ha per colonna sonora la canzone “Grazie”, incisa da Guido e Gianluigi (nella foto).