Capri e Anacapri, chiuse tutte le panetterie. Facevano anche i dolci e prodotti di pasticceria Producevano e vendevano prodotti dolciari e di pasticceria non preconfezionati, in violazione ai divieti governativi e regionali. Tutte le panetterie dell’isola, una con sede a Capri e due ubicate ad Anacapri, sono state chiuse questa mattina dalla Polizia, intervenuta probabilmente a seguito di alcune segnalazioni. La sospensione durerà tre giorni a iniziare da oggi. Nel corso di un controllo eseguito in contemporanea nei tre esercizi commerciali da parte degli agenti del commissariato di Capri, è stato contestato il mancato rispetto dei divieti emessi nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Stop per tre giorni sia ai laboratori di produzione che alla vendita al dettaglio e sanzione di 400 euro per ciascuna attività