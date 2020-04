Capri e Anacapri. Area Marina Protetta: le due Amministrazioni Comunali scrivono al Ministro dell’Ambiente

Area Marina Protetta: le due Amministrazioni Comunali scrivono al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

A seguito dell’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno: «Subito il supercommissario contro l’inquinamento del mare» nella quale si evidenzia la massima accelerazione del Ministero per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri, le due Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri hanno scritto al Ministro dell’Ambiente e del Territorio e del Mare, Sergio Costa per rinnovare la piena attenzione dei due Comuni sull’iniziativa e la più ampia disponibilità – come concordato anche in occasione della riunione svoltasi il 14 gennaio scorso presso la Direzione Generale per il mare e le coste del Ministero ed alla presenza del Direttore generale del MAC dott. Giuseppe Italiano e dei Suoi collaboratori – a supportare i tecnici dell’Ispra nelle attività che dovranno essere condotte sull’Isola per aggiornare lo studio sui fondali ed elaborare quello socio-economico. Al riguardo, dal momento che il sopralluogo che doveva essere effettuato fra febbraio e marzo, per ragioni presumibilmente legate anche all’emergenza sanitaria Covid/19, non ha avuto seguito, si chiede nella nota di poter concordare una nuova tempistica che sia in linea con i propositi di accelerare l’istituzione dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Capri. La vicenda Covid/19 restituisce, come espresso anche dal Ministro Costa, una immagine nuova di natura e di ambiente e offre una nuova occasione, a chi come gli amministratori locali – sebbene a diverso titolo e nei diversi ruoli – è impegnato in prima persona nelle Istituzioni, ad assumersi le proprie rispettive quote di responsabilità e di fare la propria parte. Il Paese Italia, concludono gli Amministratori Comunali, deve ripartire, Capri deve ripartire: si riparta da qui, dall’occasione storica di poter finalmente offrire a Capri la sua occasione di riscattarsi da un selvaggio sfruttamento delle sue bellezze, ma dando risposte finalmente veloci e rapide. A tal fine si resta in attesa del riscontro del Ministro Costa per condividere il cronoprogramma che bisognerà seguire per istituire l’Area Marina Protetta dell’Isola di Capri.