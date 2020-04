Capri al tempo del Coronavirus. La lettera da un lettore in difficoltà.

“Noi autisti di Capri siamo in difficoltà: stiamo lavorando praticamente senza aver percepito lo stipendio di una parte di febbraio e di marzo. Inoltre forniamo un servizio per tutti i cittadini dell’isola di Capri correndo ogni rischio del Coronavirus. Tutti abbiamo famiglie ed abbiamo fatto appello ai sindaci, interpellato il prefetto, ma fino ad oggi nessuno si è fatto sentire e siamo molto preoccupati, non sapendo quando questa situazione finirà e quanti mesi durerà. In estate portiamo migliaia di persone ed abbiamo un forte incasso, ma, sapete bene come funzionano le aziende, devono cogliere il momento per tirare in ballo i lavoratori”.