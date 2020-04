Capitolo VII. L’Assistente Sociale al tempo del coronavirus

Costiera Amalfitana. Ravello-Maiori. Diario di una quarantena

Capitolo VII

La situazione d’ emergenza sanitaria , economica e sociale in questi giorni di fine aprile non è certo finita. Lo dimostrano i dati sulle morti dovute a questo maledetto virus che seppure confortanti non possono ancora fare arretrare di un passo le misure anti Covid 19.

Saviano una città del napoletano è stata chiusa dopo che una schiera di cittadini hanno partecipato ai funerali, proibiti per legge, del suo sindaco. Nel capoluogo campano però intanto, come già evidenziato in un articolo di Positanonews, non si è registrato nessun contagio e ieri è stato addirittura il quarto giorno consecutivo senza morti.

Si incomincia pure a programmare questa fase 2 in cui gradualmente ricominceranno le attività ma non apriranno le scuole come è accaduto in Danimarca per i bimbi più piccoli.

De Luca che è si è dimostrato molto fermo con le sue ordinanze regionali, proibendo anche la consegna a domicilio della pizza, minaccia di chiudere la Campania se altre regioni riapriranno. Il sindaco di Napoli De Magistris e Sorbillo che ha pizzerie non solo a Napoli ha messo in luce le difficoltà che vivono questi lavoratori e rivendicato le sue ragioni di imprenditore. Ha mostrato quindi come si può sigillare e proteggere dal virus il cartone della pizza.

L’ unità di crisi della regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell ‘emergenza epidemiologica da Covid sta proprio in queste ore decidendo sull apertura di librerie, cartolibrerie e cibo da asporto. La task force sta definendo le misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti.

Dopo gli appelli rivolti ai medici ed infermieri di prestare la loro opera per far fronte a questa epidemia adesso si cercano anche operatori socio sanitari che sono chiamati ad operare nelle residenze per anziani e nelle strutture carcerarie.

Ma come evidenziato in un articolo del “Il Fatto quotidiano” anche professionisti come gli assistenti sociali , figura a cui la sottoscritta si onora di appartenere, pur non svolgendo la professione, ha un ruolo cruciale in questa situazione. Varie sono le testimonianze di coloro che a fianco di medici e infermieri assistono i malati nelle ore più difficili per loro ed i loro familiari. Di questi operatori però non se ne parla ma sono un anello importante di questa catena d’aiuto alle persone più bisognose di cure non solo sanitarie.

Le telefonate ai parenti per queste persone sono un bisogno , una necessità primaria non potendo avere contatti diretti per ovvi motivi. Togliere quindi dalla solitudine questi pazienti è fondamentale. Ma ci sono anche altre esigenze come il cambio vestiti o di chi dimesso vive un incubo non avendo una casa dove andare a riprova quindi che questa è una emergenza non solo sanitaria ma sociale.

La Presidente dell ‘ordine degli assistenti sociali dell’ Emilia Romagna Rita Bosi non a caso sottolinea che queste figure professionali sono l anello di congiunzione tra servizi sanitari degli enti locali e del privato sociale.

L’ordine di questa regione ha deciso di raccogliere le testimonianze dirette di questi professionisti e ne sono giunte più di duecento .

Ma la situazione che vivono gli assistenti sociali oggi anche con una solida esperienza è nuova. L’atmosfera negli ospedali con i pazienti Covid è spettrale , silenziosa ed i reparti sono vuoti .

Il loro lavoro però non finisce poi nei nosocomi ma continua al momento delle dimissioni attivando se necessario la rete sul territorio per risolvere i problemi. Provvedere a far arrivare i pasti a domicilio , i farmaci ma anche confortare ed ascoltare i familiari dei malati.

Questa situazione d’ emergenza può essere credo un opportunità per coloro che si sono formati per svolgere un lavoro molto stimolante per rivendicare il proprio ruolo. Questa professione è sempre stata denigrata e vittima di luoghi comuni ritenuti infatti lavoratori che tolgono i bambini alle famiglie e per solo ragioni economiche. Bisogna però chiarire che in primo luogo è il giudice a prendere la decisione sul destino dei minori, valutando ovviamente le relazioni degli assistenti sociali. Alcuni scandali come quello di Bibbiano hanno certo gettato ombre su tale figure ma non si può gettare discredito su tutta la schiera di assistenti sociali. Mi chiedo perché allora non chiamare all’ appello, come è stato fatto per i medici e gli infermieri o gli operatori socio sanitari, quei tanti assistenti sociali purtroppo iscritti pure all’ordine ma disoccupati che hanno scelto solo per amore e in base alle proprie attitudini un percorso formativo ed una professione.