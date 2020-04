Campania. Sky TG24: in 4 ospedali della provincia di Napoli – Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano

Il servizio di Sky TG24: in 4 ospedali della provincia di Napoli – Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano – in collaborazione con un centro di ricerca farmaceutico di Boston, si sperimenta il nuovo approccio terapeutico con l’Eculizumab, farmaco simile al Tocilizumab, che si sta già sperimentando, capofila l’Ospedale dei Colli e il Pascale di Napoli, con risultati positivi.

La sperimentazione con l’Eculizumab nei 4 ospedali di Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano riguarda 23 pazienti, il numero più alto al mondo per questo tipo di studio. L’obiettivo è fermare a monte gli effetti più gravi dell’infezione da COVID-19.

Ancora una prova di grande efficienza ed eccellenza della sanità campana, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, in prima linea nella guerra per fermare l’epidemia.