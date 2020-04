Campania pronta allo screening: “fase due” con 5mila tamponi e test rapidi

Via libera allo screening dei cittadini in Regione Campania. Come riporta “Il Mattino”, 16 laboratori di analisi sono coinvolti in un articolato programma di mappatura e screening che seguirà tre direttrici: monitoraggio di attività produttive, test per fasce d’età e precedenza a personale sanitario e pazienti.

Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia di popolazione volti ad individuare una malattia, in questo caso il covid-19 prima che si manifesti con sintomi.

Fondamentale in questo programma sarà il Ceinge che è pronto a partire con l’esecuzione di test rapidi che con alcuni kit validati in settimana potrà estrarre in soli 45 minuti alcuni geni dell’Rna virale per dare risposte veloci.