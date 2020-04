Campania insieme. Musica, arte e cultura in streaming.

Si chiama Campania Insieme e sarà un grande pomeriggio della cultura e della solidarietà organizzato per oggi, giorno di Pasquetta dalla Regione per stare tutti assieme.

Sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Campania si alterneranno infatti ben otto ore di eventi tra performance di grandi musicisti e artisti, visite virtuali ai musei, film, interviste, spezzoni di festival e tanto altro per una giornata per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta fondi della Regione Campania per l’acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e strutture sanitarie.

I contributi di:

– Napoli Teatro Festival

– Il Teatro resta a casa con te Jorit

– Socrates e Muhammad Museo Madre

– Madre Call Scabec

– Estate da Re Città della Scienza

– Tour Virtuale del Museo Catacombe di San Gennaro

– Pillole di Bellezza