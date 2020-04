Campania. De Luca: “Una Pasqua che ricorderemo tutti. Saranno giorni complicati, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare irresponsabilità”. Riportiamo di seguito il messaggio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

“Quella di quest’anno sarà una Pasqua che ricorderemo tutti quanti.

Inutile nascondere che saranno giorni complicati, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare atti di irresponsabilità: andare in giro è vietato, fatta eccezione che per le attività essenziali e le prime necessità.

Sono sospese tutte le manifestazioni religiose. Dobbiamo seguire l’esempio straordinario di Papa Francesco che, celebrando messa in una Piazza San Pietro vuota, sta lanciando un messaggio chiaro a tutti. Bisogna rispettare le regole e vivere anche i momenti di fede a casa.

In queste ore stiamo lavorando per scongiurare il pericolo di rientri dal Nord verso la Campania e tutto il Sud. Sono presenti controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie.

I controlli saranno rigorosi: la mobilità non è consentita.”