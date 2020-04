Campania. De Luca in diretta sulle iniziative in campo per fronteggiare il Coronavirus e l’entrata nella Fase 2. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto nella consueta diretta Facebook ha tenuto il punto sulle iniziative in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sull’entrata nella Fase 2.

Durante la diretta si è anche soffermato sulle polemiche nate sulla gestione dell’emergenza tra il Nord ed il Sud. “Non c’è da aprire in maniera strumentale e sgangherata dibattiti e idiote polemiche tra Nord e Sud. Mi auguro che questa abitudine nazionale di aprire polemiche nei confronti del Sud prima o poi cessi. La verità è che siamo abituati a fare polemica per forza di inerzia, c’è chi guarda al Sud solo per dare lezioni, bisognerà che ci si convinca che le lezioni bisogna apprenderle dal Sud. Qualcuno dovrà imparare senza che ce lo dicano i giornali dell’America che al Sud ci sono eccellenze mondiali come il Cotugno di Napoli o come la Regione Campania che realizza un ospedale vero in tre settimane”.