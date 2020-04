Campania, Covid: 2828 i positivi, 426 nel salernitano

L’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione Campania, fa il punto sui dati reperiti alle ore 23.59 di ieri, con un focus sui positivi in Campania, ripartiti per provincia. I positivi totali registrati sono 2.828 su

21.534 tamponi effettuati. I deceduti sono 186 mentre i guariti 146 (di cui 68 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti).

Il riparto per provincia, vede la Provincia di Napoli con 1.498 casi (di cui 657 Napoli Città e 841 Napoli provincia), a seguire la Provincia di Salerno con 426 positivi, la Provincia di Avellino che conta 351 casi, 279 in Provincia di Caserta e 86 Provincia di Benevento. Altri casi in fase di verifica dalle Asl sono 188.