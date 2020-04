Campania, Covid: 2231 i positivi, 360 nel salernitano

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto gli ultimi dati, comunicati ieri alle ore 23.59. Sono 2231 i positivi in Campania, con 15.728 tamponi effettuati. I deceduti sono 148 mentre i guariti risultano 107 (di cui 38 totalmente guariti e 69 clinicamente guariti).

I dati ripartiti per provincia rilevano, in Provincia di Napoli 1.161 positivi (di cui 507 Napoli Città e 654 Napoli provincia), 360 nel salernitano, 258 in Provincia di Avellino, 238 in Provincia di Caserta, 81 Provincia di Benevento. Gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl sono 133.