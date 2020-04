Campania, Coronavirus: a Pasqua aperti edicole e distributori di carburante

In Campania il giorno di Pasqua, non saranno solo farmacie e parafarmacie a restare aperte. Distributori di carburante e le edicole rientrano tra le attività aperte nella giornata. A specificarlo è una nota dell’Unità di Crisi della Regione Campania, che ha specificato che con l’ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 “è risultato omesso per mero errore materiale il riferimento esplicito alle edicole, che nella giornata di domenica prossima sono escluse dalle chiusure previste”. La stampa infatti non si ferma a Pasqua, quindi l’apertura delle edicole è limitata solo al 12 aprile, visto che lunedì i giornali non usciranno. Tutte le altre attività invece resteranno chiuse, come già esplicitato nel provvedimento adottato dal governatore Vincenzo De Luca.