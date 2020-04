Campania calano i contagiati, solo 76 oggi positivi al Coronavirus Covid -19 . L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati dei test da Covid-19 effettuati nei diversi ospedali della regione nella giornata odierna.

Analizzati 1880 tamponi (1205 meno di ieri), di cui 76 sono risultati positivi (il 4,04%), con il trend relativo che è in netta diminuzione (rispetto al 13% della scorsa settimana) e quindi sempre sotto controllo.

All’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno esaminati 209 tamponi di cui soltanto 8 risultati positivi (il 3,82%), fra questi i due di Ravello e Praiano.

In Campania il totale complessivo dei tamponi effettuati da un mese e mezzo a questa parte è di 29.664 per un totale di 3.344 positivi (l’11,27%). Dati che si mantengono costanti, in lieve ribasso negli ultimi giorni (da considerare anche il calo del numero dei tamponi).

Il totale dei deceduti è 221. Mentre i guariti sono 188.

Ricordiamo che è comunque indispensabile continuare a osservarle scrupolosamente le misure di comportamento del virus finché sarà necessario.

Nel dettaglio i dati di oggi, 8 aprile:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 483 tamponi di cui 37 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 209 tamponi di cui 8 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 87 tamponi di cui nessuno positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 169 tamponi di cui 13 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 positivo;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 11 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 12 tamponi di cui nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 87 tamponi di cui 5 risultati positivi.​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.668 (di cui 714 Napoli Città e 954 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 489

Provincia di Avellino: 378

Provincia di Caserta: 349

Provincia di Benevento: 133

Altri in fase di verifica Asl: 251

Positivi di oggi: 76

Tamponi di oggi: 1.880

Totale complessivo positivi Campania: 3.344

Totale complessivo tamponi Campania: 29.664

Totale deceduti: 221

Totale guariti: 188

(di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti)