CAMPANIA, ANAS: PROSEGUIRANNO FINO AL 18 APRILE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SAN MARCO, SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

Proseguiranno fino al prossimo 18 aprile i lavori, in corso, sul viadotto ‘San Marco’, situato lungo la strada statale 145 “Sorrentina” in provincia di Napoli. E’ stata, quindi, prorogata la chiusura al transito disposta tra il km 3,600 (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9,700 (svincolo di Castellammare Villa Cimmino), con deviazione del traffico veicolare sulla viabilità locale (comprendente anche la ex SS145 ‘Sorrentina’ ed ex SS366 ‘Agerolina’).

La necessità di proseguire i lavori è connessa ad alcune difficoltà insorte, in questo particolare periodo, nell’approvvigionamento di materiali di lavoro in cantiere; stante comunque le attuali restrizioni alla normale mobilità imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, legato all’emergenza sanitaria, l’interdizione al transito non sta causando ripercussioni sulla circolazione.

Il nuovo termine per la conclusione delle attività è stato preventivamente comunicato da Anas ad Enti ed Istituzioni Locali.

I lavori di sostituzione dei giunti sul viadotto San Marco fanno seguito agli interventi già eseguiti di sostituzione degli appoggi e di rifacimento della nuova pavimentazione.