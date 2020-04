Campania, ANAS: consegnati i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte “Santo Spirito”, Avellino

CAMPANIA, ANAS: CONSEGNATI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE ‘SANTO SPIRITO’, SITUATO LUNGO LA SS90/BIS, IN PROVINCIA DI AVELLINO

investimento complessivo di circa 4 milioni e 600 mila euro;

attualmente sono in corso le attività preliminari di rilevo delle aree e la predisposizione del cantiere

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituto da Pragma Costruzioni Srl di Montecalvo Irpino (AV) e Comic Srl di Napoli i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte ‘Santo Spirito’, situato sulla strada statale 90/bis al km 32,600, nel territorio comunale di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, danneggiato da un evento franoso.

La progettazione definitiva ed esecutiva, sia per la demolizione della infrastruttura preesistente che per la realizzazione del nuovo ponte, sono state realizzate da Anas; la nuova opera sarà costruita con un sistema misto acciaio–calcestruzzo e si svilupperà lungo tre campate, per una lunghezza complessiva di circa 110 metri.

L’investimento complessivo è di circa 4 milioni e 600 mila euro.

Attualmente sono in corso le attività preliminari di rilevo delle aree interessate dai lavori e la predisposizione del cantiere; i lavori entreranno nel vivo per la metà del mese di maggio.

Durante l’esecuzione dell’intervento l’impresa adotterà tutte le misure di sicurezza imposte in materia di cantieri stradali per il contenimento del contagio da Covid-19.

Per l’avvio dei lavori sul ponte, come detto danneggiato da un evento franoso che ha interessato l’intero versante collinare attiguo all’arteria viaria, era propedeutica l’ultimazione della stabilizzazione delle aree del versante stesso, eseguita anch’essa da Anas; durante l’interdizione al transito, per garantire comunque la percorribilità della SS90/bis in corrispondenza del km 32,600, la circolazione è stata deviata su una bretella (by-pass), realizzata a monte del tratto interdetto.

Nei prossimi giorni è anche prevista la manutenzione di tale by-pass, ove sarà realizzata sia la nuova pavimentazione che la segnaletica di cantiere, per garantire la sicurezza alla circolazione veicolare, che comunque non subirà alcuna limitazione durante l’esecuzione dei lavori.

Le attività di demolizione e ricostruzione del ponte Santo Spirito rientrano nel più ampio intervento di miglioramento plano-altimetrico della statale tra il km 19,300 ed il km 43,300, nell’ambito del quale sono stati eseguiti, tra l’altro, numerosi interventi di nuova pavimentazione stradale, attività di manutenzione delle opere d’arte quali muri di sostegno e tombini, oltre ad interventi di regimentazione idraulica per prevenire danni durante i periodi di condizioni meteo avverse.

La statale 90/bis è interessata, in periodi non emergenziali, da significativi volumi di traffico poiché collega l’area industriale di Benevento all’Irpinia, attraversando gran parte della provincia di Avellino ed andandosi ad innestare sulla SS90, che conduce poi fino in Puglia.

Intenso anche il traffico pesante, in particolare durante il periodo di raccolta dei pomodori nel foggiano, in quanto l’arteria è utilizzata come via preferenziale da parte dei trasportatori.