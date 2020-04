CAMPANIA, ANAS: CHIUSO PROVVISORIAMENTE UN TRATTO DELLA SS303 “DEL FORMICOSO”, IN PROVINCIA DI AVELLINO

a causa di un furgone uscito fuori strada

la riapertura avverrà a breve

Sulla strada statale 303 “del Fomicoso” è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 18,300, a Rocca San Felice, in provincia di Avellino, a causa di un furgone uscito fuori strada.

Da una prima ricostruzione del sinistro, il conducente – illeso – avrebbe perso il controllo del veicolo, per evitare alcuni animali vaganti presenti in strada.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per coordinare la deviazione della circolazione in loco; il mezzo è già stato rimosso e sono attualmente in corso le operazioni di pulizia del piano viabile, finalizzate alla riapertura totale della tratta stradale che avverrà a breve.

Si segnala, infine, che la circolazione è regolare lungo la SS145/VAR “Santa Maria di Pozzano”, in provincia di Napoli.