Campania, ANAS: Al via i lavori di pavimentazione sulle Strade Statali 162/DIR “del Centro Direzionale” e 162NC “Asse Mediano”, Napoli

CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLE STRADE STATALI 162/DIR “DEL CENTRO DIREZIONALE” E 162NC “ASSE MEDIANO”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

gli interventi sono stati consegnati ieri all’impresa esecutrice;

per l’esecuzione delle attività, chiuso al traffico tra il 28 ed il 30 aprile un tratto della 162NC “Asse Mediano”

Al via i lavori di pavimentazione sulle strade statali 162/dir “del Centro Direzionale” e 162NC “Asse Mediano”, in provincia di Napoli.

Nel dettaglio, per l’esecuzione degli interventi consegnati ieri da Anas (Gruppo FS Italiane) all’impresa esecutrice, a partire dalla mattinata di martedì 28 aprile e fino alle ore 18.00 di giovedì 30 aprile sarà chiuso al traffico il tratto della strada statale 162 NC “Asse Mediano” dal km 30,750 al km 32,800, in direzione di Acerra, nell’omonimo territorio comunale.

Durante l’interdizione al transito, la circolazione verrà deviata lungo l’adiacente raccordo ASI (Area di Sviluppo Industriale di Napoli).

I lavori di pavimentazione proseguiranno anche su altri tratti saltuari della statale, prevalentemente mediante l’istituzione di restringimenti della carreggiata.

Inoltre, lungo la strada statale 162/dir “del Centro Direzionale” per lavori di pulizia dei rifiuti abbandonati e delle opere di regimentazione idraulica situate ai margini della statale, nelle notti tra il 27 aprile e l’8 maggio – esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi – sarà interdetto al transito il tratto tra il km 0,000 ed il km 1,600 (compresa la rampa d’ingresso dello svincolo Centro Direzionale), in direzione Corso Malta.

La circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi indicati in loco.