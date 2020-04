I “camminatori veloci sorrentini” hanno partecipato alla gara podistica di beneficenza.

Sport project VCO ha lanciato la 8×1 ora di Pasquetta: una gara podistica singolare perché oltre a rispettare le misure di contenimento del Covid-19, ha dato una mano concreta ai soccorritori della Croce rossa italiana. Ogni partecipante ha dovuto cimentarsi su tapis roulant e/o ogni altro possibile circuito (a casa o dal proprio giardino nel rispetto delle disposizioni governative), per coprire il maggior numero di chilometri possibile nell’arco di 8 ore. Gli organizzatori hanno poi premiato le due squadre che hanno percorso complessivamente il maggior numero di chilometri, la squadra che ha affrontato il dislivello maggiore, ma anche coloro che si sono messi in gioco e hanno ideato la soluzione più originale. Ogni podista doveva registrare i suoi risultati attraverso l’applicazione Strava e caricarli sul club Sport project VCO. La manifestazione aveva anche un obiettivo solidale verso chi tutti i giorni affronta i rischi maggiori legati all’epidemia di Covid-19. Ogni squadra infatti , ha dovuto versare una quota d’iscrizione minima di 32 euro direttamente sul conto corrente della Croce rossa italiana. Una parte dei componenti del gruppo dei “camminatori veloci sorrentini” ha partecipato in giornata alla gara. Molto originale è stata l’idea di mettere come foto di gruppo “tutti in pigiama ed in maniera buffa!”.