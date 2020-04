Calcio. Stop ai campionati di calcio di Francia e Argentina.

In Francia, il premier Edouard Philippe in conferenza ha annunciato che il campionato di calcio della Ligue 1 della stagione in corso, non potrà riprendere prima di settembre. Troppi rischi legati alle partite che comunque mobilitano decine di persone, al di là dei protagonisti in campo. Anche l’AFA argentina, in un lungo comunicato, rende noto l’anticipata conclusione del campionato di calcio, vinto dal Boca Juniors perché ritiene insensato giocare senza pubblico. Annullate tutte le retrocessioni, il torneo ripartirà direttamente nel 2021.